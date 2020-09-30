巴西街頭27日爆發出街頭口角事件，一位穿著火辣比基尼的女郎坐在敞篷車上與朋友嬉戲，未料，天外飛來一只寶特瓶砸中她的後背，她極度不滿遭陌生人攻擊，便跳下車狂揮粉拳，場面超火爆，爭執現場遭路人全程拍攝並上傳推特，在網上掀起一波討論。

據外媒綜合報導，一位比基尼辣妹在敞篷車上與朋友大聲叫囂，不顧周遭眼光沿路在車上舞蹈玩樂看起來相當陶醉，矚目的行為疑似引來路人不滿，不少路人對她標罵髒話，甚至還直接拿起寶特瓶朝她扔去。

孰知，寶特瓶就像命中注定般準確地擊中辣妹的背部，辣妹不甘被攻擊，霸氣跳下敞篷車，直衝向疑似攻擊她的金髮美女，伸手亂扯對方頭髮並用超快速度朝對方身體猛打好幾下，隨後快速逃回車上。

而被比基尼辣妹毆打的路人也不是好惹的，路人男友一把追上去，兩人幾次對招後，辣妹的比基尼慘該男被扯下後甩在路邊，未料，辣妹卻改用手捧住雙峰，用挑釁式的方法邊抖奶邊坐車離去。

此畫面被路人全程拍下，上傳至推特後至今已累積近128萬人觀看，事後該抖奶的辣妹也被網友肉搜出來，她對此則喊冤，自述當時是不堪被路人侮辱才會跳車反擊。

(中時新聞網)