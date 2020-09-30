國民黨前立委蔡正元今日於臉書表示，如果綠營那些喊打喊殺的民代們要展現勇敢，那就通通強徵入伍，馬上集訓。過去在馬祖當兵的民進黨立委何志偉回應，願意邀請蔡正元，一起參加集訓。

兩岸近期局勢緊張，國民黨台北市議員徐巧芯日前於網路節目中表示「女生也可當兵」、「恢復徵兵制」，同台且過去是替代役的民進黨桃園市議員王浩宇當場拒絕「我沒有要喔。」

蔡正元說，一堆民代很會叫板嗆聲，如真要展現勇敢，那就修法組建「公職人員優先參戰部隊」，把主張徵兵跟戰爭的民代，通通強徵入伍，不分男女老少、義務役替代役，並馬上集訓，公職薪水照領，五指山公墓優先安排，以激勵國人士氣。

民進黨立委陳亭妃回應，國民黨根本搞錯重點，如果真的到要上戰場那天，沒人會退縮，目前也沒發生戰爭，現在只有中共戰機不斷恐嚇，但我們的國軍還可以阻擋，可是國民黨配合中國，製造台灣內部恐慌，才是最可怕的事情。

何志偉表示，我們期待國民黨的民代要向蔡正元多學習，提出正面積極的見解，而不是在說那邊說要死不活的「首戰即終戰」。自己也願意約蔡正元一起參加集訓。

(中時 )