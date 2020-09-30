不能苦民所苦，那要政府何用？市議員陳廷秀30日為海線偏鄉請命，提出轄區內早期療育的3大困境，包括專業人力不足，從物理治療師、職能治療師、語言治療師、特教老師到諮商心理師等，最關鍵因素就是「缺乏專業人員」，全台執業的諮商心理師僅194人、聽力師258人、語言治療師僅741人，與全台有早療需求人次相比，明顯比例懸殊。

陳廷秀說，台中市0-6歲以下的孩子，身心障礙兒童使用長照服務者計有623人，其中使用復能服務者計有522人占台中市使用長照復能服務之4.4％；早療孩童的問題，早已非少數。目前全台都出現治療師人力短缺情形，需趕緊補給人力，從篩檢到評估，培養第一線的工作者需要極大的成本。

陳廷秀指出，加上偏鄉交通極為不便，使得治療師需花費大量時間往返，各方專業資源難以統合的劣勢下，使得慢飛兒越趨弱勢；5、600人都無法照顧完善，那麼市長如何照顧280幾萬人口？台中市每年長照編列預算20幾億，請問執行率多少？台中市社會局長彭懷真說，執行率高達90％以上。

陳廷秀還關心特殊兒童的發展需要、以及特殊家庭所承受的難言之苦，今年長照預算加倍，那麼在早期療育不是應該等倍增加？有些特殊孩子經醫學證實，若能及早接受早療，就極有希望能正常發展。若政府能更積極作為，苦民所苦，給孩子們更好的機會與環境！

社會局表示，早療服務對象為取得疑似遲緩證明、取得遲緩證明、持有身障證明等3類，108年合計服務對象7202位，由台中市8區社資中心65位社工服務。

(中時 )