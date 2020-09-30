「雲林縣國家文化記憶」成果展，利用數位化記錄與回憶雲林之美（張朝欣攝）

「雲林縣國家文化記憶成果展」30日在雲林縣虎尾鎮「雲林記憶cool」登場，展出多年來深入民間採集人、事、物的圖文聲響，共分為「塵封記憶主題、立體裝置背板區」等5區，將做為未來編撰縣誌的資料，同時邀請民眾一起來回憶雲林之美。

由文化部指導、雲林縣政府執行的「國家文化記憶庫」計畫，今年主題為「失落與尋獲」，除了展示豐富的資料蒐藏，也藉此引導民眾運用國家文化記憶庫的資料，從事文化再製的目標，讓無形的資料化身為實際的運用。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，每一段塵封於雲林民間的文化、傳說、典故，都是雲林的文化資產，縣府3年來共蒐集3000多筆人、事、物的圖文聲響，此次成果展展期長達1個月，配合雲林偶戲節，10月2日「雲林記憶cool」將加碼晚間開館。

今年也是布袋戲知名角色「史艷文」50歲的生日，陳璧君特別安排樂團演奏布袋戲組曲，為「史艷文」慶生，藉由音樂、偶戲等種種元素的聯結，邀請大家一起來打開自己的記憶膠囊，喚起生活中的共同回憶。

成果展共分為5區，分別為「塵封記憶，主題立體裝置背板區」、「碰觸歷史，電腦網頁體驗區」、「聽聞故事，物件聲響區」、「記憶浮現，主題裝置與影像區」、「時空錯置區」。除以數位方式呈現，亦藉由視覺、聽覺、觸覺，引導民眾進入塵封中的記憶。

(中時 )