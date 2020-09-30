立委林俊憲（右二）與南市議員沈震東（右一）30日邀集相關單位會勘台南刑務所。（李宜杰攝）

「要道館」為全台僅存的4座刑務所演武場之一。（李宜杰攝）

圖為台南刑務所。（李宜杰攝）

圖為台南刑務所。（李宜杰攝）

台南刑務所位於中西區西門路附近，是台南的精華觀光地段，但卻因殘破老舊、閒置多時，引發在地里民呼籲活化利用。立法委員林俊憲與多位民代30日邀集文化部、台南市政府文化局、台南市文資處等單位前往會勘，林俊憲極力爭取文化部前瞻計畫補助修復，盼完工後的台南刑務所，能串連台南精華觀光區。

台南刑務所位於中西區，是當年日據時期時的監獄，從1904年完工迄今超過百年，承載台灣獄政歷史的變遷。其中，「要道館」更是全台僅存的4座刑務所演武場之一，另外3棟分別是新竹少年刑務所演武場、台中刑務所演武場與台南刑務所嘉義支所演武場，但目前僅台南刑務所苦無經費修復，現況早已殘破老舊。

林俊憲指出，台南刑務所如果成功納入文化部前瞻2.0預算補助「再造歷史現場專案計畫」，將可由中央補助7800萬元，並配合地方自籌款5200萬元，總經費合計1億3000萬元。

林俊憲強調，台南文史遺跡豐富，除了保存歷史空間氛圍外，最重要能結合周邊環境加以活化利用，使文資建築的生命周期再循環。

台南市政府文化局指出，市府曾多次爭取台南刑務所修復計畫，待工程完工後，將結合串連孔廟文化園區、美術館、舊司法宿舍微型文創園區等，形塑台南市文化藝術核心中樞。

中西區小西門里長曾俊仁也提到，這一帶飯店旅館聚集，如同台南市門面，文化資產保護問題格外重要，加上文創園區與西門商圈，觀光客人潮可觀，可說是具有文化觀光發展潛力，地方居民絕對樂見其成。

(中時 )