路透報導，德國政府已經原則上同意更加嚴格監管電信網路供應商，雖然沒有明言禁止中國電信設備商華為，但將讓華為更難在這個歐洲最大電信市場立足。

德國執政聯盟及政府消息人士30日表示，對於一家供應商的治理及技術的審視將延伸至無線存取網路（Radio Access Networks, RAN）；除了更為敏感的骨幹建設之外，RAN是推動次世代5G服務的要角。

消息人士證實了德國商報稍早報導，該報導稱在兩年的爭辯過後，總理梅克爾的執政聯盟已經就資訊科技（IT）安全法中如何處理高風險供應商的方法達成共識。

德國商報報導稱，該妥協方案仍需起草成法律文本，預計梅克爾內閣將在11月審查該法律文本。

德國官員表示，儘管英國已正式禁用華為，法國也將非正式地將其排除在外，德國則將通過繁文縟節扼殺華為。一名高級安全官員表示，「最終結果是一樣的」。

德國三大行動網絡運營商：德國電訊、沃達豐和Telefonica Deutschland都是華為的客戶，他們曾表示，拆除和更換華為設備將代價高昂。

市場領導者德國電訊在德國的5G網路主要使用華為設備，其網路已經涵蓋了德國50％的人口。到信息技術安全法生效時，網路建設預計將基本完成。

(工商 )