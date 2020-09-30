夢時代購物中心現正舉辦2020超強週年慶，10月4日前指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定消費滿3,000元送400元，緊接於10月5日起，再推出化妝品及全館指定消費滿3,000元送300元，以「低門檻、高回饋」的方式獻給所有消費者。來店禮則首度取得迪士尼授權祭出「TSUM TSUM」超萌實用好物，除了有蘑菇造型的自動傘及粉嫩色系的不鏽鋼保溫瓶外，自10月5日起，消費滿4,000元再扣抵10點會員點數即可獲得限量「米奇唐老鴨款絨絨超大毯」，喜愛蒐藏TSUM TSUM的民眾，千萬別錯過了！

與此同時，夢時代現正舉辦黃阿瑪、嚕嚕米、迪士尼公主及法鬥MARU期間限定店，民眾可一次蒐集四大主題的萌趣造景，多款實用的療癒週邊商品搭配週年慶超強滿額回饋，趁此波一次購入相當超值划算。

曾在統一時代百貨台北店引起廣大迴響的「黃阿瑪不想運動運動會」扭蛋巡迴店，即日起在夢時代8樓時代會館，以棒球元素為主題，7隻可愛療癒的貓咪紛紛換上帥氣棒球裝，變身成圓滾滾的不倒翁公仔，推出多款限定商品及全新系列「後宮打不倒」扭蛋公仔。除了將「後宮棒球隊」及「瑪瑪神宮」移師至夢時代完整展出外，有別於台北場，另新增「後宮游泳池」主題拍照區，超大游池背景延伸到地面，民眾可與貓咪們拍下如同飄浮水中的童趣合影！

由芬蘭藝術家「朵貝」創作而出、深受大小朋友喜愛的可愛精靈「嚕嚕米」今年已滿75歲。高雄首場「嚕嚕米75週年期間限定店」，即在統一時代百貨高雄店。活動期間，除推出日本進口杯盤瓷器商品、生活用品、玩偶等逾百款75週年限定商品外，還有期間限定「春一枝」聯名天然水果冰棒，冰棒棍依據不同口味分別有著小美、樹精、歌妮、姆明及史力奇的萌趣圖樣，同時，還能作為水果點心叉使用。在時代廣場上另設置藍白色系的夢幻主題拍照牆，完成指定任務，可兌換限定嚕嚕米紀念明信片。

夢時代今年再次與迪士尼合作打造「迪士尼公主勇敢追夢」期間限定店，集結逾千款夢幻的公主系列週邊商品，精心規劃「公主拍照區」，備有小美人魚、白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人等多位公主經典造型服飾，消費滿額即可讓符合年齡的小女孩，穿著公主服飾及配件，變身成自己喜歡的公主，拍下難忘的夢幻紀念照。現場設有一座250公分高的城堡造型扭蛋機，只要300元，就有機會獲得限定版公主玩偶及系列週邊商品！

法鬥「LAZY MARU」10歲了！以MARU的日常相片為延伸，打造求幸福籤詩的大型神社鳥居、巨型娃娃拍照盒及一座250公分高的粉紅MARU公仔三大必拍打卡點。「MARU白日夢派對」期間限定店集結10週年限定款T恤、文具用品、造型絨毛娃娃、實用包款等超過300款的周邊商品。完成指定任務，贈10週年造型書籤；單筆消費滿額贈限量拖鞋或折疊背包。另還發起「做夢白皮書」集章冊，可蒐集6款10週年紀念章，每本100元。現場增設姓名貼機、拍照機、壓幣機及限定扭蛋，讓民眾逛完期間限定店後，還能將可愛的MARU紀念小物帶回家收藏！

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