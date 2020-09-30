《女力報到》29日舉辦中秋粉絲同樂會，王建復、梁瀚名、鯰魚哥、陳謙文、尹彥凱、林芷芸，陪伴50位幸運粉絲提前過節，此外也預告《女力》全新一季「最美的約定」即將於本週五登場，17連的多對CP都將邁入人生新階段。
其中一段是粉絲蒙著眼睛聽從演員指令，餵食另一位演員吃烤肉吐司，進行三人默契大考驗，只見梁瀚名、尹彥凱被粉絲弄得滿臉都是醬料，梁瀚名說自己忙著吃東西，卻感覺後面脖子一直被親，原來是鯰魚哥要女粉絲緊抱住梁瀚名，過程中意外留下不少唇印。
日前演員大集合，拍攝新一季主視覺，其中楊晴、羅平默契佳，楊晴還靈機一動建議用雙方的「顴骨」合夾道具，模樣頗為滑稽被虧餿主意。游小白與王沛語、王上菲共同入鏡時，拍了半小時才發現自己的褲子拉鍊沒拉，笑翻所有工作人員。《女力報到－最美的約定》每周一至周五晚間八點TVBS 42頻道播出。
(中時 )
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