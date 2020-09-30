由於新冠疫情的影響，根據市調機構Counterpoint最新報告顯示，德國今年第2季智慧手機市場大幅衰退年減27%，季減15%。由於德國以高階市場為主，三星、Apple、華為分別為前三名，但小米靠著小米10的銷售佳績，市佔率搖身一變去年五倍，進入前四強，可望取代華為的地位。

Counterpoint分析，從廠商的排名來看，三星透過Galaxy A21s和A41的銷售，以37%的市佔率領先穩居第一名。Apple則以新款iPhone SE年增7%至23%，名列第二。而華為名列第三，市佔率18%略低於去年同期。而小米則從去年的1%市佔躍升為5%，小米最暢銷的型號是小米10 5G，售價700美元，顯示小米已從銷售入門級機型，轉型利潤高的高端市場。

Counterpoint指出，因為德國最主要的是高階手機市場，因此小米透過積極的行銷，例如在新冠疫情影響下在市場上開設了第一家小米商店，且在美國祭出華令的影響下，小米可望成為德國的下一個華為。

同時，Counterpoint針對2020年第二季歐洲智慧手機市占率的統計，前五高品牌分別是三星、蘋果、華為、小米、OPPO，其中陸系品牌三家市佔合計32%，這數字在去年同期只有29%，可見主打「高CP值」的陸系手機，在歐洲市場接受度頗高。

(中時新聞網)