人民幣第3季勁升3.6％ 創近12年半最大季漲幅 18:332020/09/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民幣第3季勁升3.6％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，人民幣兌美元即期匯價今(9／30)日縮量收創一周新高，第3季則勁升3.6％，創下近12年半最大季度漲幅。 交易員指出，前夜美元指數略為回落，人民幣跟隨反彈；而大陸國慶長假在即，市場交投清淡，美國大選首場競選辯論也未提供有效信息。 交易員並指出，因顧慮長假期間美國放招，市場多不願持有部位過節；而假期因素也導致境內美元／人民幣短端掉期一度觸及逾3年半高位。 9月30日16時30分在岸人民幣收盤升123基點，美元兌人民幣報6.8106，成交量為233.05億美元。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #交易員 #長假 #市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》9月境外基金均跌3.6％ 10月靜待烏雲散去 10:342020/09/30 財經 「十一」長假前滬指跌6點 第三季升7.8％ 15:502020/09/30 財經 《國際金融》10年單季最強 菲律賓披索季漲2.9％ 12:502020/09/30 財經 中通快遞首日漲9％ 04:102020/09/30 全球財經 股匯雙漲 新台幣衝二年半新高 17:022020/09/30 財經 法人布局Q4類股出列 台股量縮返12,500 15:192020/09/30 財經 Q2人民幣全球外匯存底佔比續刷歷史新高 12:532020/09/30 財經 《傳產》價格至上 9月房市價穩量增 17:052020/09/30 財經 秋節前賣壓重 台股人氣退 04:102020/09/30 財經要聞 《集中市場》台股見明月 三大法人買超59.38億元 15:232020/09/30 財經 兩岸熱門新聞 太難吃？學生倒掉一堆營養午餐 2公務員慘遭停職 - 兩岸 如何面對「中華民國」？陸國台辦：平等協商尋求解決之道 - 兩岸 央視晚會節目單出爐 歐陽娜娜確定開唱「我的祖國」 - 兩岸 - 旺報 美大選辯論激烈交鋒 人民日報：不應濫用中國問題做戲 - 兩岸 人民幣第3季勁升3.6％ 創近12年半最大季漲幅 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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