路透報導，人民幣兌美元即期匯價今(9／30)日縮量收創一周新高，第3季則勁升3.6％，創下近12年半最大季度漲幅。

交易員指出，前夜美元指數略為回落，人民幣跟隨反彈；而大陸國慶長假在即，市場交投清淡，美國大選首場競選辯論也未提供有效信息。

交易員並指出，因顧慮長假期間美國放招，市場多不願持有部位過節；而假期因素也導致境內美元／人民幣短端掉期一度觸及逾3年半高位。

9月30日16時30分在岸人民幣收盤升123基點，美元兌人民幣報6.8106，成交量為233.05億美元。

(旺報 )