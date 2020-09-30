勞動部近日公布2019年「國際勞動統計」，其中就業者平均每年工時，我國去年年總工時仍達2028小時，仍是占有統計的國家中排名第四，勞動部認為，我國因部分工時者比率僅有3.1％，相較其他各國低，才會導致平均年工時相對較高。

據統計指出，2019年新加坡年總工時達2324小時最高，墨西哥以2137小時次之、哥斯大黎加以2060小時、我國以2028小時再次之，韓國則以1967小時再次之。

勞動部官員表示，工時主要下降的原因是法定工時的下修，依勞基法規定，我國目前規定單週工時為40小時，已與其他國家相當，但因為年總工時為所有勞工的平均，才會導致我國年總工時較高。

勞動部官員提及，如從全時工作者對全時工作者，我國全時工作者單週工時為42小時，相較德國的40小時僅差距2小時。

勞動部官員指出，我國去年年總工時仍較前年下降5小時，主要是製造業加班工時較低影響，推估是勞工對工作時間的時間要求，也期待達成工作生活平衡所致。

(中時 )