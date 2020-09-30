《英雄聯盟》世界大賽入圍賽（Play-in）進入尾聲，經過4天的激烈競爭，A組由4勝1敗的TL戰隊（北美賽區）拿下第1，B組則是由在加賽中打敗UOL戰隊（獨立國協賽區）的PSG塔龍（太平洋賽區）同樣以4勝1敗的戰績拿下分組第1。依賽制，TL戰隊、PSG塔龍毋須經過BO5（5局3勝）的淘汰賽，可以直接晉級正賽（Main Event）。

回顧入圍賽，賽前最不被看好的PSG塔龍，以及賽前最被看好的LGD戰隊及馬德里獅子，3隊的表現無疑是比賽的觀察重點：

重點1：PSG塔龍以黑馬之姿，成功突圍拿到小組第一。B組的PSG塔龍，在眾人都不看好的情況下，一路過關斬將，先是擊敗賽前分組第一呼聲最高的LGD戰隊，後雖惜敗輸給UOL戰隊，但在加賽中再次對上UOL戰隊，逆風局仍不輕言放棄，經濟數曾一度落後對方約6K，最後兩波團戰成功扭轉劣勢，拿下勝利並取得分組第一。後續在正賽階段，隨著主力韓援River與Tank的回歸，PSG塔龍的表現相當令人期待。

重點2：各賽區的實力差距正在減少中。從這次入圍賽的戰績可以看到，來自中國、歐洲及北美等頂級賽區的隊伍，在對上其他賽區的隊伍時，戰局並沒有想像中輕鬆，甚至常有爆冷、弱勝強的戲碼上演。LGD戰隊和馬德里獅子就不用說了，甚至還有網友戲稱「LGD對家養全家」或是「MAD（馬德里獅子）對家養全家」；而北美賽區的第3種子TL戰隊，也曾跌破眾人眼鏡，在入圍賽中敗給了巴西賽區的INTZ戰隊；大洋洲賽區的LGC戰隊本次也在多數人不看好的情況下，在A組拿下3勝1敗的戰績，排名第2，僅次於TL戰隊，這些例子都在說明，來自“4大”以外賽區的隊伍，實力非同日可語。

重點3：“4大”以外的賽區值得更多的參賽名額。LGD戰隊和馬德里獅子同樣來自頂尖的4大賽區，且同樣是賽區內的第4種子，原本相當看好兩隊分別能以分組第一的成績晉級正賽，但實際上，兩隊的命運都是在1勝3敗的戰績後，勉強透過加賽取勝，才暫時逃過因成績墊底而被直接淘汰的窘境，特別是馬德里獅子，在9/29入圍賽淘汰階段，馬德里獅子以2：3敗給SUP戰隊，成為世界大賽歷史上第1支僅在入圍賽階段就被淘汰的4大賽區隊伍。兩隊在入圍賽的表現也引發一些聲浪，在本屆世界大賽22個參賽名額中，中國、歐洲賽區分別拿到4個參賽名額，是12個賽區中被分配到最多名額的兩個賽區，但兩隊的表現竟是如此地差強人意，而反觀太平洋賽區、獨立國協賽區、土耳其賽區的隊伍，在本屆入圍賽都有相當亮眼的表現，或許將來有機會看到這些賽區能有更多的名額，讓他們的隊伍在世界的舞臺上被人看見。

回歸到正賽階段，正賽小組戰即將於10/3(五)開打，有了PSG塔龍在入圍賽的好表現，來自相同賽區且是第1種子的麻吉電競，在小組戰的表現，自然也成了關注的重點。本屆賽事麻吉電競被安排在A組，與歐洲賽區第1種子的G2電競、中國賽區第3種子的蘇寧易購同組，這些隊伍當然不是省油的燈，G2電競是歐洲賽區的長年霸主、更是去年世界大賽的亞軍；蘇寧易購在今夏例行賽中取得12勝4敗的戰績，在季後賽更是以3：0大勝LGD戰隊，取得聯賽第3的佳績。不過，從入圍賽的戰況來看，頂著4大賽區光環的隊伍不一定是獲勝的保證。再者，小組戰每場比賽採BO1（1局定勝負）的方式，非常考驗隊伍的抗壓性、且容錯率很低，比賽中禁選、對線、發育、團戰…等各階段，往往1、2次的失誤就會讓對手逆轉而輸掉比賽，因此沒有任何隊伍有取得全勝的十足把握。最後，Dee在PSG塔龍累積的入圍賽經驗，在他回歸到麻吉電競擔任教練後，相信不僅能鼓舞隊上士氣，也能分享成功經驗，幫助麻吉電競在小組戰中取勝，有興趣追高賠的朋友，可以考慮10/5(一)16:00【G2電競@麻吉電競】的比賽，先買「麻吉電競勝」約4.5倍的賠率。

(中時新聞網)