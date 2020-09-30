兩岸若發生衝突，國民黨台北市議員徐巧芯認為應該要有更多人去從軍，甚至建議把現行募兵制調回徵兵制，尤其女性也應該要從軍。前民進黨立委沈富雄卻認為，徵兵制已回不去了，他建議「優化募兵制」，戰力就會增加。

沈富雄在政論節目指出，現在的兩大黨，或是將來的執政黨，都不敢再調回徵兵制，回不去了。所以重點是如何優化募兵制，第一要縮減員額，增加新資，起碼每個人起薪7萬，讓他們走路有風，女孩子願意嫁。還有就是他們退伍以後，民間的相關企業願意聘用他們，所以他們會有漂亮的第二春。有人講「好鐵要打釘 好男要當兵」，要好到什麼程度呢？要好到很快的未來，男孩子當兵，比考進國立大學更難。

台灣民意基金會一份最新民調，顯示若大陸武力犯台，6成台灣人認為美國會出手。沈富雄認為，大陸若打台灣，美國會打大陸，所以共軍還不會出手，因時間未到，若真要做到那樣子，起碼還要30年，所以台海30年沒事。

國民黨立委賴士葆卻認為，6成台灣人認為美國會出手，這是主觀的一個期待，同樣的民調，對自己的防備能力，有信心跟沒信心的差不多，大概4成5到4成9之間。當過兵的大概很清楚台灣的部隊訓練怎麼樣、能不能打仗？所以有新國防部長上任時，他都會在總質詢問一個問題「我們需不需要老美幫忙？」新國防部長幾乎都回需要啊！再問到能撐多久撐到老美來幫忙？國防部長回答最樂觀是一個禮拜，其他幾乎都講兩個禮拜，還有的講一個月，但是很少。賴士葆直指，可是別忘了，戰場都在台灣。

(中時新聞網)