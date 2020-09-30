中秋賞月，聯歡烤肉，當心健康；南投基督教醫院營養師周孟穎提醒民眾，烤肉下肚，熱量、鈉攝取量和油脂可能爆表！因此，她推薦「減鹽增健康歡樂烤肉餐」，讓大家健康無負擔，並符合均衡飲食原則。

周孟穎說，烤肉要採購新鮮食材，並建議選擇低脂肉類，如瘦肉、去皮的雞肉或帶殼的海鮮，可以降低油脂、熱量的攝取；香腸、貢丸、肉丸等加工肉品，會用許多食品添加劑，應減少食用。

健康烤肉可選用顏色鮮豔的食材，市售烤肉醬要適量使用，或在使用前先加水稀釋降低鹹度，建議以檸檬汁、胡椒、蒜頭提升風味，可用醬油、少許糖、醋、蔥、蒜、及香菜，取代高油的沙茶醬、烤肉醬、辣椒醬等醬料。

烤肉多以肉類和海鮮為主，膳食纖維攝取不足，所以應多選用茭白筍、彩椒、青蔥、胡蘿蔔、洋蔥、蘆筍和玉米筍等蔬菜，再搭配維生素C含量高的水果，如奇異果、蘋果、橘子、鳳梨或是柚子等。

(中時 )