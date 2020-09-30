黃鴻升（小鬼）追思會「地球上最浪漫的演唱會」將於在10月6日於台北華山 Legacy 舉辦，由吳宗憲、KID共同主持，黃鴻升的好友將在音樂會上分享一段話，或是歌曲、影片，讓大家更貼近他的不同面貌與人生故事。小鬼所屬滾石唱片30日宣布「地球上最浪漫的演唱會」粉絲入場須知，歌迷們在現場依序排隊進場。

唱片公司強調因安全理由請勿夜排，夜排屬個人行為我方無工作人員現場維護，為維護各位的身體健康及人生安全，敬請理性配合。登天下午3點，現場依照工作人員整隊順序發放號碼牌（號碼牌將視現場排隊狀況發放），為避免紛爭，發放號碼牌同時也將在手上蓋上手章並寫上相對號碼，並特別提醒，此次音樂會並無售票，請歌迷不要隨意聽信網路代購代排，如現場發現有代購代排交易之行為，主辦方有權取消入場權利，以免落入詐騙風險。

唱片公司表示因場內人數限制，採一進一出原則，號碼牌僅為現場排隊觀眾優先入場順序，並不代表持有人觀看保證，如演出中間有事or上洗手間需離開會場，如要再進到場內請依照工作人員指示重新排隊。 現場因場地空間有限，婉謝各界 花架、花籃、花束及各種禮物，也有設留言版，可以寫下給鴻升的「地球上最浪漫的一句話」。

(中時 )