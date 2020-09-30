台東牧心智能發展中心舉辦23周年慶，並啟動「憨老家園」興建募款計畫。（莊哲權攝）

台東牧心智能發展中心舉辦23周年慶，並啟動「憨老家園」興建募款計畫。（莊哲權攝）

憨兒會老去，照顧憨兒的父母更會老去，走過23個年頭的台東牧心智能發展中心，高齡憨兒占4成，眼看這些身心障礙的孩子們即將邁入老年生活，該中心在23歲生日許願，希望能蓋「憨老家園」，為老去的憨兒找1個家。

年近50的憨兒「小豪」身形高壯，不久前突然四肢無力，跌坐地上，照顧他的70多歲媽媽身材瘦小，根本扶不起來，只好陪兒子坐到天亮，才找人幫忙。牧心智能中心主任許秋霞說，牧心成立23年，憨兒及父母「雙老」的情形愈來愈嚴重。

許秋霞表示，身心障礙者到了35歲就算高齡，牧心現在安置120多位憨兒，高齡者占4成，最年長者近60歲，老父老母帶著老憨兒，要何去何從？因此，該中心決定承擔這個使命， 在牧心23歲生日這天啟動「憨老家園」募款及興建計畫。

她說，憨老家園經費初估要2到3億元，從募款、找地到興建，可能要7、8年，日前該中心有個孩子畫了1隻背著釋迦的蝸牛，孩子說希望將來有1個像釋迦一樣漂亮的家，因此「釋迦蝸牛」也就成了這次憨老家園募款的圖像。

許秋霞指出，憨兒爬得慢、學習慢，像極了蝸牛，雖然什麼都很慢，但是只要向前就是1步，將來的路還很漫長；而憨老家園也將以牧場為概念，讓憨老種菜、養雞，甚至可以跟老爸老媽同住，享受天倫之樂，又有專業照護。

牧心今日舉辦23周年慶活動，會中並請多位老憨兒的老爸老媽及資深員工合唱「感恩的心」，印第安重機車隊贊助活動經費，就連藝人孫鵬也前來站台，他說，做公益從牧心開始，沒有結束，只要牧心需要，隨傳隨到。

(中時 )