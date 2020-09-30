A股9月下跌逾5％ 紅十月仍可期待 18:462020/09/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上證指數9月下跌5.23％，為今年以來跌幅最大的一個月。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數9月下跌5.23％，為今年以來跌幅最大的一個月，且結束連續5月收陽；深成指下跌6.18％，創業板指數跌約5.63％，連續兩個月走低。 對於大陸國慶十一長假後即將到來的10月行情，將會呈現什麼樣的走勢？歷史數據顯示，大陸國慶日前，A股跌多漲少，在假期後市場出現反轉的機率也比較高。 2009至2019年共11個年份中，有8個年份A股大盤在十一國慶前兩周下跌，7個年份在十一國慶前一周下跌，其中7次在節後反彈。東興證券表示，A股「紅十月」行情仍值得期待。 (旺報 ) #a股 #年份 #國慶 #十一 #期待 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》9月境外基金均跌3.6％ 10月靜待烏雲散去 10:342020/09/30 財經 《港股》恆指收漲 9月跌6.8％、Q3跌4％ 16:482020/09/30 財經 股匯雙漲 新台幣衝二年半新高 17:022020/09/30 財經 A股期貨大神 正式金盆洗手 04:102020/09/30 產業財經 恒指收升183點 9月累跌超1,700點 16:422020/09/30 財經 法人布局Q4類股出列 台股量縮返12,500 15:192020/09/30 財經 陸9月製造業PMI勝預期 陸港股開高走高 10:452020/09/30 財經 18檔台股基金 逆勢吸金 04:102020/09/30 投資理財 《台北股市》留意美國選情 台股12200點成頸線所在 17:222020/09/30 財經 大眼辣妹看A片手淫10年 哭喊：男友滿足不了我 17:332020/09/30 國際 兩岸熱門新聞 陸加大對台軍事施壓 台退役艦長：解放軍5年內無攻台實力 - 時政 富二代教室裡姦殺班花 事後竟要求「學校賠償」 - 兩岸 亞洲小姐前10名曝光 網看照狠酸「三級片主角？」 - 兩岸 太難吃？學生倒掉一堆營養午餐 2公務員慘遭停職 - 兩岸 川普拜登誰當選較有利？分析：「華盛頓共識」才是陸最大挑戰 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。