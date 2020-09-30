上證指數9月下跌5.23％，為今年以來跌幅最大的一個月，且結束連續5月收陽；深成指下跌6.18％，創業板指數跌約5.63％，連續兩個月走低。

對於大陸國慶十一長假後即將到來的10月行情，將會呈現什麼樣的走勢？歷史數據顯示，大陸國慶日前，A股跌多漲少，在假期後市場出現反轉的機率也比較高。

2009至2019年共11個年份中，有8個年份A股大盤在十一國慶前兩周下跌，7個年份在十一國慶前一周下跌，其中7次在節後反彈。東興證券表示，A股「紅十月」行情仍值得期待。

(旺報 )