台南新市毛豆節將於11月7日舉行，今年受疫情影響，活動也推陳出新，將推出「情豆．初開」微電影競賽活動，即日起開始收件，農會員工化身為宣傳大使，全力在臉書等網路宣傳行銷。

新市農會總幹事李美嬅說，「情豆．初開」毛豆微電影競賽，即日起開始收件，10月20日截止，希望民眾以農產為主題，將新市區農會毛豆相關產品融入人文景觀、自然生態、美食及節慶活動等相關題材，作為微電影的畫面，藉此把毛豆節活動及新市地區的傳統文化、人文特色等留下美麗的回憶。

而為了讓微電影的徵選獲得廣大迴響，吸引更多人參加，李美嬅也要求農會所有員工都是宣傳大使，自行拍攝宣傳照，透過臉書等網路社群團體全力宣傳，也希望藉由農會員工的力量，讓毛豆節的活動擴大影響力，吸引更多人共襄盛舉。

新市毛豆近幾年來在新市區農會的推廣下，銷路穩定成長，農會也推出毛豆麵、毛豆冰淇淋、毛豆香腸、毛豆蛋捲等加工產品，增加毛豆的附加價值，而毛豆麵、毛豆香腸等，也都獲選百大精品伴手禮，品質獲得高度肯定。

(中時 )