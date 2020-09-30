台中市議會今天進行專案報告，市議會施志昌質疑市府針對電子票券綁個資是兩套標準，施志昌表示，當初花博卡需要綁定市民資料以確定市民身份入場，卻被打成為了選舉動員需要個資。如今因為雙十公車市民限定，需要用電子票券綁個資，一切又都沒問題？他呼籲，好好面對市民卡的問題，並且儘速開發背後所需的資訊整合系統，讓台中能成為真正資訊治理領先的城市。

中市政府交通局強調，台中公車10公里免費政策行之多年，許多市民已擁有慣用或喜愛的票卡，市府以市民便利為最優先考量，市府將在保護個資及不浪費公帑的原則下，透過公務系統協助民眾加速完成綁卡作業，安全、便捷，也不會有個資外洩疑慮。

施志昌表示，從這次市民十公里免費政策限定市民開始，就可以知道盧市府政策的思維就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，背後完全沒有思考資訊整合的意涵，只有政治操作。當初發行花博卡時，當時盧市長還是市長候選人、再加上許多藍營議員，用個資的問題在鬥花博卡，甚至還有人說是要搜集個資做選舉動員，藉此炒作市民恐慌，並且說花博用身分證入園免費即可，使得當時很多市民不去領花博卡。

施志昌質疑，難道現在綁定個人卡片就沒有個資問題？盧秀燕擔任市長以後，個資問題就不是問題，別人做才有問題？這樣兩套標準是把市民當做傻子？如果不願綁定的市民，能否使用身分證搭乘享優惠？當時反對花博卡綁個資的人，現在也沒有看他們出來反對，顯然當時就只是為了選舉炒作。

交通局指出，前市府團隊發行花博卡，透過行政機關蒐集個資後將資料委託私人公司製卡，不只觀感不佳，有資料外洩疑慮，且未妥善規劃市民卡卡務系統，超過半數市民不願提供個資，因此未申辦；已領取的花博卡僅屬悠遊卡公司普通票卡，未依照申辦人實際年齡身分，區分半票、敬老愛心等票別，搭乘大眾運輸均以全票計費，不符合公平原則。

對於花博票務後續未解爭議，市府團隊已積極處理，待相關疑義釐清後，剩餘花博卡將儘速活化使用，納入相關優惠政策及其他用途。

(中時 )