國立成功大學28日舉辦全台第一屆「宿舍大廚烹飪競賽」。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

國立成功大學28日舉辦全台第一屆「宿舍大廚烹飪競賽」。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

國立成功大學28日舉辦全台第一屆「宿舍大廚烹飪競賽」。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

為提倡「校園自煮」風氣，國立成功大學28日舉辦全台第一屆「宿舍大廚烹飪競賽」，全程以不開明火的小家電，於勝利校區芸青軒廣場進行料理競賽，由6名選手現場烹煮一較高下，也有學生以逗趣標語支持活動稱「大學生煮飯，不會把宿舍燒了！」

「宿舍大廚烹飪競賽」由成大中文系教授林朝成、草根意識工作室老師劉晉宏、里山里海工作室負責人李佳蓉與大學校園共煮共食運動推動聯盟共同合辦，並邀請總鋪師蔡瑞成、湯食家葉杏珍出任評審，盼透過此活動，引發學校對「校園自煮」議題的關注。

本此活動以「簡單、營養又美味的大學宿舍料理」為主題，參與複賽的6組同學，分別端出蔥蒜雞腿排、豆腐起司漢堡排套餐、豬排番茄蛋三明治、麻婆豆腐套餐、韓式嫩豆腐、豬肉蛋炒飯佐蘿蔔排骨湯，現場香味四溢，也吸引了部分路過的同學圍觀。

成大學生表示，在外求學的日常飲食，就是校園周邊的餐飲小吃，不過因價格競爭與成本考量下，多數餐廳也無法使用品質較好的食材，或是以較重口味或營養較不均衡的方式料理，長期攝取會對健康產生負面影響。

成大學生還說，近年來政府及民間積極推動「食農教育」，校內有部分學生也開始關注日常的飲食健康，因此主辦團隊也希望透過「宿舍大廚烹飪競賽」活動，引發大學生對於校園飲食環境的關注，帶動大學生自己動手煮飯的風氣。

(中時 )