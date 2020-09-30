台中市政府地政局經管的市有耕地今年12月31日到期，應進行換約續租，由於承租人多為年長者或農事繁忙，為方便承租人辦理相關手續，地政局將於10月7日、10月14日、10月21日及10月28日分別至東勢、清水及霧峰區推動駐點收件服務，共4場次，減少農民舟車勞頓。

地政局長吳存金表示，為提供更便民的服務，除由承租人親自至地政局或郵寄申辦外，地政局另外提供在地駐點收件服務，駐點場次有4場，包括10月7日、14日上午9時30分至11時30分在東勢區明正里社區發展協會。

10月21日上午9時30分至11時30分在清水區保證責任台中市清水合作農場辦公室，10月28日上午9時30分至11時30分在霧峰區公所區政2樓會議室。地政局也會主動通知租約到期承租人就近辦理。

地政局強調，駐點收件除換約續租服務，當地所轄地政事務所也會到場提供地政諮詢及業務宣導。4個場次駐點服務後，如民眾仍有大批送件需求，將再擇期加辦駐點服務場次，歡迎多加利用。

(中時 )