陳國恩強調傾聽基層的聲音非常重要。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

海巡署同仁歡送陳國恩。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

日前請辭的海巡署署長陳國恩，9月30日上完最後一天班，正式卸下41年公職生涯，他感性表示：「公務生涯承載著很多回憶，要與大家道別真的很捨不得，再次向大家說聲感謝！」、「階段性任務已經完成，終於可以放下重擔回去陪家人，後面就交給大家了！」言談中滿是不捨，還有曾經身為警察和海巡的光榮。

陳國恩表示，他覺得身為幹部最重要的，就是傾聽同仁最真實的聲音，用務實的態度，去面對同仁的難題與困境，讓同仁能專注捍衛治安、守護國土，執勤無後顧之憂。

他強調「同仁就是家人」，照顧是一種責任，不合理的規定就要改，如果同仁因公受傷甚至殉職，更要主動照顧他及家人，相信這種做法不會隨著自己退休而熄滅，會有繼承者將這份溫暖傳承下去。

陳國恩感性地說，人生旅途中，能與最棒的團隊並肩作戰，一起守護國家的安全，也是他這輩子最大的光榮，他要最後一次對曾經併肩奮鬥的夥伴們，致上最深的感謝。

中央警察大學44期畢業的陳國恩，一路擔任新北市警局長、警政署長、國安局副局長等重要職務，最後一站在海巡署退休，公職經歷超過41年。

陳認為幹部與屬下間的溝通和傾聽致為重要，先後在警政署與海巡署長的任內成立了臉書「NPA署長室」及「海巡署長室Coast Guard」官方粉絲專頁，藉此暢通管道、了解同仁心聲。

他也藉此推動許多警政改革，包括取消春安工作績效制度、修正警方攻堅戰術演練、引進「破窗尾蓋」、「噴霧器」等新型執法利器。

接任海巡署長後，陳除了換發更輕便的制服、成立同仁傷亡照護基金外，去年2月輔接任就面臨「穩鵬號海上喋血案」，果斷派遣海巡特勤隊趕赴印度洋，最終成功制伏菲籍兇嫌，另陸續破獲車城470公斤海洛因、聖滿財號走私395斤海洛因等走私毒品案件，榮退的陳國恩，為警政、海巡兩署，帶來許多的豐碩成果和改革。

(中時 )