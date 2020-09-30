郭唐佑近期演出新戲《你好！歡迎光臨》，和大學同學楊子儀、徐小可等人合作。厲害的是，身高192公分的郭唐佑不僅擁有帥氣外型，加上模特兒身材，他從國中開始，就跟中醫師爸爸學整骨，沒拍戲時就是整骨師。

包括孫翠鳳、姚愛甯、連俞涵、831小橘、陳幼芳、林逸欣、葛蕾、李杏等藝人，在郭唐佑妙手下恢復美好體態，最厲害的徒手小顏術，免醫美就能讓臉變成瓜子臉。郭唐佑說：「幼芳姊來，我一摸她的頭骨是歪的，問她是否有耳鳴？原來她已有10多年耳多聽見動脈聲音的苦惱，看遍各大名醫都沒用，頭骨矯正後，這症狀就消失了」。

楊子儀說，一直都知道他會整骨，但不敢讓他整，拍戲時楊子儀撞到臺階膝蓋受傷，郭唐佑急忙出手，讓他直呼「幸好有唐佑在，這才相信他的功夫真行」，到現在每個月固定給他「喬」一下；徐小可則因長期勞累，脖子正後方的「富貴包」明顯凸出，郭唐佑巧手整骨還搭配B-Box節奏，再以啄木鳥手法，用鈍力將骨頭推回正確的位置，他說：「會發出聲音是要把穢氣吐出來，搭配節奏整骨，如果不出聲我還真不知道怎麼整」。

回憶大學生活，徐小可說，自己從商科轉戲劇系，一進教室覺得「台藝大戲劇系都瘋子，尤其楊子儀跟郭唐佑最常翹課」，楊子儀反爆料：「小可才是瘋子，她還會摳一摳肚臍環洞，然後從我鼻子抹過，超臭，怎麼聞都聞的到，反而是郭唐佑夠高，沒被搞到，我都用口水反整回去」。《你好！歡迎光臨》將於10月11日晚間9點全台首播。

(中時 )