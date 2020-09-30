新冠肺炎疫情衝擊全球觀光旅遊業，寒舍集團旗下「寒舍艾麗酒店」今（30日）傳出訂房僅到10月17日止，未來將轉作防疫旅館；寒舍對此回應，近幾日才向政府提出轉為防疫旅館的申請，因此才暫不開放後面日期的客房預訂，是否正式成為防疫旅館正待政府相關單位審核確認。

寒舍艾麗酒店位於繁華的信義商圈中心。（寒舍艾麗酒店提供）

寒舍表示，響應政府政策，寒舍艾麗酒店已送出申請防疫旅館之許可認証，從旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運、檢疫房客與一般消費者分流等都依照旅館防疫手冊SOP，目前交由台北市政府審查中，待更進一步通知，在為抗疫盡一份心力同時，保證消費者權益不被受損，並提供安全無虞的空間。

即便台灣防疫成績亮眼帶動國旅熱潮，但民眾較青睞景區度假型飯店。據了解，許多大台北地區的城市商務型飯店在平日住房率仍僅約2成，假日住房雖然有8成，但不少飯店業者也私下透露，賣的都是價格戰下的超低房價，「很多時候連下殺都只有一點客人來」，因此在營收上仍多是苦撐；而以交通部觀光局統計數字來看，全市防疫旅館共1.3萬間房，住房率約為74成，顯見市場需求仍高，飯店業者不必再將房價「砍到見骨」來招客。

如「Home Hotel大安」在疫情最慘時住房掉至1、2成，4月起轉為防疫旅館後，住房率才慢慢上升，7月達到近滿房的最高峰，現在也有約8成的住房率，且在疫情爆發前，每房含稅價在4000元至6000元左右，疫情期間最低房價來到每房含稅2999元，而作為防疫旅館後每房含稅含三餐為5500元至7900元；另一家「Home Hotel信義」撐了大半年，也已在9月加入防疫旅館的行列。

「Home Hotel信義」在9月正式轉為防疫旅館。（Home Hotel提供）

(中時 )