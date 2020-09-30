美國是全球新冠疫情最嚴峻的國家，迄今逾7百萬人確診，超過20萬人送命，疫情因應成為辯論會雙方攻防的第二項議題。針對拜登指責，政府抗疫不力釀成慘烈疫情，川普反嗆，若非他和團隊表現出色，或者美國改由拜登當家，亡故人數恐怕衝到幾百萬。川普也再度對大陸開砲，疫情「原本不該發生，都是中國的錯！」

率先發言的拜登批評，川普看見染疫和死亡節節高升，只會說「事情就是這樣啊」。他說，「總統沒有計畫，沒有任何安排，他早在2月就知道這危機的嚴重性，他清楚這是致命疾病。他做了啥？他說，不告訴我們或警告大眾，是不想讓美國人民驚慌。他怕死了。」

拜登繼續抨擊，「他告訴我們（大陸國家主席）習近平做得很好，他說中國（在疫情上）對我們如此公開透明，我們欠他們太多感謝。然後他做了啥？什麼也沒做，只會等等等，還是沒計畫。」拜登指出，相形之下自己在3月、7月先後擬出完善的防疫計畫，也針對學校商業重啟和紓困，提出整套方案，「你應該離開地下碉堡和高爾夫球場，到橢圓形辦公室上工，團結兩黨並拯救生命。」

川普終於等到反擊機會，稱如果聽拜登的話，國家會門戶大開，「幾百萬人會死，不是20萬…這都是中國的錯，疫情不該發生…你提到數字，你根本不知道在中國有多少人死亡。」

(中時 )