國民黨主席江啟臣昨天質詢行政院長蘇貞昌，法律規定的食安會報已經一年沒開，讓蘇貞昌一度語塞。衛福部長陳時中今天替蘇貞昌解釋，因受新冠疫情影響，很多會議都縮小規模，不希望太多人聚集，才至今未開。這個回答讓網友相傻眼，怒轟陳時中要避免群聚所以不開食安會議，那還去演唱會是甚麼意思？

臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，有立委質疑，萊劑美豬將於明年元旦開放，行政院食安會報卻長達1年未開。衛福部長陳時中今天表示，今年因疫情影響，避免多人聚集才未開食安會報，他強調萊劑限量與食安會報無關。既然陳時中部長這樣講，「那演唱會呢？」

這個超大打臉引來網友討論，表示「別說演唱會，去年下半年是在？」、「政客的邏輯果然都不一般」、「還可以投罷免票怎麼不說」、「幹話牙醫」、「他還是乖乖防疫就好，徹底被看破手腳的無良政客」、「隨時隨地都被打臉」、「開口一句就是被打臉，這不要臉的民進黨」。

(中時新聞網)