苗栗市公所將於10月9、10日將在貓裏喵親子公園規畫動漫市集，並辦理cosplay比賽，邀請親子欣賞動漫魅力。（何冠嫻攝）

苗栗市公所將於10月9、10日將在貓裏喵親子公園規畫動漫市集，並辦理cosplay比賽，邀請親子欣賞動漫魅力。（何冠嫻攝）

苗栗市公所首辦動漫市集，10月9、10日將在貓裏喵親子公園，規畫COSPLAY比賽、漫畫大師講座、行動書攤、動漫市集、手做賽璐璐片體驗及戶外電影播放等，並在老家藝文生活空間展出手繪漫畫體驗營的成果，行銷推廣台灣的漫畫文化，與鄉親共同支持漫畫創作，讓台漫發揚光大。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、苗栗市民代表主席邱炳光、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫等人，30日為動漫市集系列活動揭序啟動。邱鎮軍表示，動漫市集系列活動將於貓裏喵親子公園設置漫畫書報攤，放置各類漫畫免費提供讀者翻閱外，也邀請到第3屆金漫獎得主賴有賢，以及台灣第1部在日本電視台播出的動畫創作者陳仲君，與漫迷面對面互動，分享台灣漫畫史及創作的心路歷程。

市公所說明，9月中旬開放COSPLAY比賽網路報名，吸引上百位各地COSER參加，10月9、10日將分別進行個人、團體組決賽，邀請親子一同前往欣賞COSPLAY的表演及動漫魅力。動漫市集為期2天，晚間將分別播放「魔法阿媽」及「幸福路上」台灣自製動畫影片與親子分享，此外，苗栗市立圖書館也館藏上千冊的漫畫，供漫畫迷及市民朋友借閱，認識台漫之美。

(中時 )