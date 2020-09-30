台灣目前疫情較為緩和，雖然不缺口罩，但不少民眾還是會到處蒐集特殊色款式，一名男網友分享，日前他到全聯超市逛逛，無意間抬頭看到，凌亂的貨架上竟然藏有兩盒中衛口罩，讓他趕緊伸手搶下這兩盒口罩去結帳。照片曝光後，讓底下網友都羨慕不已，不過原PO透露，最後因為沒有價卡而無法購買。

原PO在臉書公開社團《全聯消費經驗老實說》貼出一張照片，只見全聯最上層的貨架上十分凌亂，看起來不像是正常販售商品的貨架，但原PO卻眼尖發現，貨架上一堆雜貨之中竟然有3盒口罩，其中兩盒還是知名大廠中衛，另外，當中有一盒還是特殊款式軍綠迷彩，驚喜之餘，他也趕緊將口罩拿去櫃台結帳。

網友發現貨架上有兩盒中衛。（摘自臉書社團《全聯消費經驗老實說》）

底下其他網友看到這個畫面，忍不住羨慕直呼，「真的好眼力，我下次也要認真的看一下」、「從現在此刻開始，我都要仰著頭走路」、「這必須拿下來結帳，必須的...」。

然而，原PO事後在臉書貼文下方留言透露，拿去給櫃檯結帳，「店員說沒價卡可以買」，無奈口罩只能還回去。

(中時新聞網)