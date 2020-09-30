這間店在台北市熱炒界也是頗有名氣！早在晶華城還在的時候，時常經過但一直沒機會進去吃，這次託朋友的福，終於吃到這間躺在口袋名單有點久的店。

店內的上菜速度很快，老闆娘和店員也很親切，而且越接近深夜，老闆娘還會拿起吉他自彈自唱，與客人同樂，店內用餐氣氛很歡樂；每道菜的口味皆在水準之上，讓人可以放心點不怕踩雷，適合約三、五好友喝點小酒、大聊特聊的好地方。

》初次到訪 這些下飯菜必須點一輪

開喝之前，一定要先吃點東西墊墊肚子；要考驗熱炒店的功力夠不夠，一定得點豆乾肉絲，這裡的豆乾肉絲加了榨菜絲，經過大火快炒後香氣四溢，師傅的功力果然相當高。除了豆乾榨菜肉絲之外，這次還點了宮保皮蛋、三杯豬血糕、薑絲大腸、香煎豬肝，還有阿姨極力推薦的蔥油雞，每道都讓人吃到停不下筷子。

◆ 香煎豬肝 (圖片來源：觸mii編輯部)

◆ 豆乾榨菜肉絲 (圖片來源：觸mii編輯部)

◆ 宮保皮蛋 (圖片來源：觸mii編輯部)

》想再喝點小酒嗎？ 下酒菜點這些

這裡的金沙杏鮑菇和花生龍珠也非常好吃；金沙杏鮑菇裹上厚薄適中的粉漿進油鍋炸，外酥內多汁的杏鮑菇再和配上鹹香適中的鹹蛋黃，是店裡的招牌；龍珠也非常新鮮有嚼勁，搭配花生，實在是下酒好菜。

◆ 金沙杏鮑菇 (圖片來源：觸mii編輯部)

》店家資訊

地址：台北市松山區市民大道五段143號

電話：(02)2528-5597

時間：週日至週四 17：00~00：00(週一公休) / 週五至週六 17：00~01：00

(中時新聞網)