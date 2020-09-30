為確保國人健康，我國中央流行疫情指揮中心訂定「居家檢疫14天」機制，有效隔離境外移入將病毒帶入社區。不過今（30日）指揮中心新增1例COVID-19境外移入個案（案514），卻是在居家檢疫期滿後篩檢確診。這弔詭情形也讓網友不禁質疑14天居家隔離是否有效？網酸：不是14天就沒傳染力，這下該怎麼圓？

據指揮中心指出，案514為一名50多歲法國籍男性製造業技師，來台目的為工作。男子在登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，於本月11日入境後，直接前往防疫旅館進行居家檢疫。期滿後至26日，都在飯店進行自主健康管理，28日公司安排自費檢驗。在居家檢疫期於今日確診，目前住院隔離中。（其Ct值33.5，IgM及IgG抗體皆陽性）

衛生單位已初步掌握接觸者共4人，分別為飯店工作人員1人，列為居家隔離對象。而公司接觸者、專車司機共3人，因皆有佩戴口罩，列為自主健康管理對象。

由於法籍男無症狀，14天隔離後仍驗出確診，弔詭的情形也引起網上討論，網友表示「台灣疫情真的很詭異」、「如果不自費篩不就進台灣播種了？」更遭酸「偽陽啦，哪次不偽陽，沒有感染疑慮好嗎」、「反正在驗幾次陰性就可以滾了」、「不是說隔離14天就沒傳染力？那法國人可以出院了吧」、「之前不是說14天就沒傳染力了，這下子要怎麼圓？」

不過也有人認為，14天只是絕大部份人安全，當然有例外的。「金巴黎那個2個多月陽性」、「醫學就是有少數例外，沒人敢保證這個不是例外」、「驗出病毒是一回事，但病毒是死是活還有沒有傳染力是另一回事」。

(中時新聞網)