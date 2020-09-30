大里頭汴坑溪立仁橋下，日前出現大量魚屍，疑是工廠廢水，30日有民眾發現上游工業區排水溝內，出現不明廢水。（黃國峰攝）

大里頭汴坑溪立仁橋下，日前出現大量魚屍，疑是工廠廢水造成，30日有民眾發現來自工業區的排水溝，有不明廢水排入頭汴坑溪。（黃國峰攝）

頭汴坑溪在大里立仁橋上、下游的河床上，日前出現大批死魚，當時中市環保局採驗發現水質正常，懷疑是上游工程或工廠偷排廢水造成，不料就在中秋節前夕，又有民眾發現上游水溝排入不明廢水，疑是工業區廠商，利用連假偷排廢水，環保局再度採驗初步發現水質正常，不過仍循線發現排放工廠，已採水進一步送驗分析。

大里立德里長江和樹表示，實際進入溪床查看，發現從立仁橋上游一直往下游延伸至大里溪、頭汴坑溪匯流口，綿延至少1、2公里的河道，都發現死魚，初估有好幾千條，因為上游有工業區，懷疑有工廠趁著假日偷排廢水。

不料溪水才正常幾日，又在中秋節連假前夕， 30日有民眾在立仁橋往頭汴坑溪上游約1公里處的排水口，發現正冒著泡泡的汙水排入溪中，大里區立德里長江和樹懷疑又是不肖工廠，趁著假日偷排廢水，擔心隔日溪中又會出現死魚，立即通報環保局來採驗。

環保局表示，近日持續巡查周邊可疑污染源，於28日查獲流域內一工廠，未領有水汙染防治相關許可文件，逕自從事金屬表面處理作業，當場依違反水汙染防治法規定告發處分，並命業者立即停工。

而30日再接獲通報頭汴坑溪中有白色泡沫情形，立即前往稽查，經初驗水質尚無異常，已採水進一步送驗分析，經循線往上游巡查，發現一領有水汙染防治許可證的電鍍廠，放流口正排放大量泡沫，當場立即採集水樣送驗檢測，若超過放流水標準，依水汙染防治法第7、40條規定，將處6萬元以上2,000萬元以下罰鍰。

(中時 )