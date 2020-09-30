頭汴坑溪在大里立仁橋上、下游的河床上，日前出現大批死魚，當時中市環保局採驗發現水質正常，懷疑是上游工程或工廠偷排廢水造成，不料就在中秋節前夕，又有民眾發現上游水溝排入不明廢水，疑是工業區廠商，利用連假偷排廢水，環保局再度採驗初步發現水質正常，不過仍循線發現排放工廠，已採水進一步送驗分析。
大里立德里長江和樹表示，實際進入溪床查看，發現從立仁橋上游一直往下游延伸至大里溪、頭汴坑溪匯流口，綿延至少1、2公里的河道，都發現死魚，初估有好幾千條，因為上游有工業區，懷疑有工廠趁著假日偷排廢水。
不料溪水才正常幾日，又在中秋節連假前夕， 30日有民眾在立仁橋往頭汴坑溪上游約1公里處的排水口，發現正冒著泡泡的汙水排入溪中，大里區立德里長江和樹懷疑又是不肖工廠，趁著假日偷排廢水，擔心隔日溪中又會出現死魚，立即通報環保局來採驗。
環保局表示，近日持續巡查周邊可疑污染源，於28日查獲流域內一工廠，未領有水汙染防治相關許可文件，逕自從事金屬表面處理作業，當場依違反水汙染防治法規定告發處分，並命業者立即停工。
而30日再接獲通報頭汴坑溪中有白色泡沫情形，立即前往稽查，經初驗水質尚無異常，已採水進一步送驗分析，經循線往上游巡查，發現一領有水汙染防治許可證的電鍍廠，放流口正排放大量泡沫，當場立即採集水樣送驗檢測，若超過放流水標準，依水汙染防治法第7、40條規定，將處6萬元以上2,000萬元以下罰鍰。
(中時 )
#頭汴坑溪
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。