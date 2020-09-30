淘帝-KY（2929）決議將於台灣設立子公司，開賣童裝，預計隨即於10月申請設立子公司於虛實同步銷售童裝，此外，淘帝-KY總經理周志鴻亦於30日法說透過視訊指出，淘帝-KY亦準備跨足醫療領域，淘帝-KY集團亦於福州設子公司進行醫療用品業務，先以醫療防疫商品包括口罩為主。

周志鴻指出，今年上半年受中國疫情、水災影響，代理商進貨減量而使得存貨明顯增加，淘帝自5月起採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，第二季提列存貨跌價損失為4.31億元，影響EPS4.54元，集團計畫於年底透過多項專案加速去化庫存，挹注整體營運表現。

周志鴻強調，除了台灣設子公司開店銷售童裝、福州設子公司橫向發展醫療防疫口罩等之外，第四季營運重點有三方面，一是在於線下門市TOPBI品牌採取「固本培元」，以門市坪效、品牌宣傳效益陸續調整門市結構，第四季有望隨著整體消費動能回升，並整合線上線下行銷推廣，帶動門市坪效表現。

(工商 )