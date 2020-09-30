本來漲得好好的TDR，在證交所出手降溫後，11檔TDR跌停、金管會挨批。證期局官員指出，「投資人有損失時就會來找我們」，所以站在主管機關立場不能說投資人不需要保護，當市場價格不合理時，就要告訴投資人，就要有所處置。

近期TDR族群股價飆翻天，跟海外原股價格相較溢價過高，甚至高達35倍，證交所緊急出手處置，拖累泰金寶等11檔TDR跌停，一票來不及跑慘套牢的投資人在26日灌爆金管會臉書，砲轟證交所「規則說改就改」、「無預警處置」、「坑殺投資人」等。

證期局指出，關於TDR的處置證交所有預先發新聞稿，隔天才上路，即使前一天券商殺尾盤，證交所都有密切監視狀況，且交易所做任何決策都沒有業者參與其中。

證期局官員表示，市場上的價格原是依供需決定，但TDR是原股在國外上市、同時在國內也掛牌，所以國內價格與國外原股價格要有連動關係，ETF也是，真正表彰ETF價值的是淨值，當出現高溢價時，代表市場上價格明顯有不合理偏離，所以證交所擬的相關性處置措施，是在提醒投資人注意相關交易風險，這些處置是希望投資人回歸到，投資TDR時要去看公司基本面財務狀況、投資ETF時也要去看淨值資料再決定交易價格。

關於DR飆漲的可能原因？證期局指出，市場價格是供需雙方決定，金管會不預測原因，只是希望投資人注意，因為這個市場上的價格已不合理偏離。

出手干預市場，金管會被批是「開倒車」，證期局認為，投資人在簽風險預告書時要確實，若真的有了解就不會去追這種偏離市場過多的高價股。

證期局強調，只要是投資人權益保障的事，主管機關就要做，從7月開始對一些溢價高的股票都有在監控。現在不會因為一些人、外界的聲音就偏廢。股市不是只有漲，也會跌，一定要注意風險，因為市場價格已與原本價格偏太多，萬一哪天反轉溢價縮小，投資人就要承受很大損失，所以先在這個時點，告訴投資人要注意風險、要調整。

(工商 )