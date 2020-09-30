德國總理梅克爾30日表示，她的目標是在年底前讓歐盟和中國之間就市場准入和互惠問題的談判取得進展。德國在此期間擔任歐盟輪值主席國。

梅克爾對德國下議院表示，到目前為止，歐盟與中國在投資協議問題上沒有取得太大進展。

梅克爾表示，「我們希望與中國進行公平貿易」，歐盟希望在互惠互利和市場准入方面在德國結束擔任歐盟輪值主席國之前取得進展，但是她不能承諾會取得突破。

(工商 )