市場准入問題 歐盟盼年底與陸取得進展 19:112020/09/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理梅克爾30日表示，她的目標是在年底前讓歐盟和中國之間就市場准入和互惠問題的談判取得進展。德國在此期間擔任歐盟輪值主席國。 梅克爾對德國下議院表示，到目前為止，歐盟與中國在投資協議問題上沒有取得太大進展。 梅克爾表示，「我們希望與中國進行公平貿易」，歐盟希望在互惠互利和市場准入方面在德國結束擔任歐盟輪值主席國之前取得進展，但是她不能承諾會取得突破。 (工商 ) #歐盟 #市場准入 #取得進展 #中國 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－中國國債納入國際指數的意義 04:102020/09/30 全球財經 德國收緊對電信網路供應商審查 變相出局華為 18:482020/09/30 財經 谷歌收購Fitbit案可望獲得歐盟放行 09:072020/09/30 財經 《國際產業》華為恐再踢鐵板 傳德國將收緊電信網路審查 16:482020/09/30 財經 《國際產業》谷歌再讓步 併Fitbit交易可望獲歐盟批准 14:322020/09/30 財經 新藥創新＋人口老化 生技產業擁長線商機 04:102020/09/30 投資理財 少年無預警昏倒 竟是罕見心臟病 12:532020/09/30 生活 美國違規補貼波音 WTO授權歐盟加徵報復性關稅 17:472020/09/30 財經 大中華基金 今年漲兩成 04:102020/09/30 投資理財 小米高階搶市大躍進 專家：將成德國下一個華為 18:292020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 下代半導體材料優劣已分？日經產省傳砸25.2兆押寶氮化鎵 - 要聞 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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