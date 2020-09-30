因為台海目前情勢緊張，台灣人心惶惶，台北市議員徐巧芯呼籲，為了安定民心，政府應該考慮挑整我國兵役制度，讓民眾對於國防能量有更多信心，引起各界熱議。對此，有親綠專發文質疑、批評徐巧芯，而徐巧心則回酸，這種素質的粉專，她看一次笑一次。

徐巧芯日前曾提到的「全面徵兵、不分男女」，並直言如果真的改動「她也願意」，而親綠臉書粉專「只是堵藍」今針對徵兵體格標準發文批評徐巧芯，並質疑，「要募兵也是你們國民黨，現在要改回來徵兵也是你們國民黨，你們到底有完沒完？」

對此，徐巧芯也在臉書上回應，「認真說起來我認為這個身高的限制是可以調整的。但、等一下，講人家身高很有趣嗎？現在是沒簽志願役的沒資格評論國政就對了？」並反酸「只是堵藍」，「這種素質的粉絲頁，看一次笑一次啦。」

網友們也留言回應，「不知道他還記不記得他和林先生的插賭…聽說堵藍好像縮回去了」、「顧左右而言他,才是他們的專業」、「派覺青去出征就可以了，不然怎麼證明它們愛台灣？」

認真說起來我認為這個身高的限制是可以調整的。但、等一下，講人家身高很有趣嗎？現在是沒簽志願役的沒資格評論國政就對了？這種素質的粉絲頁，看一次笑一次啦🤣 #勿忘中國製偽V怪客面具 #又要推給什麼框金編嗎 由徐巧芯發佈於 2020年9月30日 星期三

(中時新聞網)