八仙塵爆案中造成謝男、吳女受傷，2人向呂忠吉等10人求償精神慰撫金、醫藥費等費用。士林地院30日判決，主辦單位玩色創意、瑞博公司賠償謝男812萬餘元，賠償吳女622萬餘元，主辦人呂忠吉就其中1035萬餘元負連帶責任。

2015年6月27日，瑞博國際整合行銷有限公司、玩色創意國際有限公司在八仙樂園「舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人受傷。

謝男、吳女分別提起訴訟，由士林地方法院民事庭審理，今作出判決，是18件個別求償的第5件、第6件，但僅公告判決主文，並未提供判決理由。

士林地院判決玩色、瑞博公司應連帶給付謝男新台幣612萬7120元，呂忠吉負連帶賠償責任；此外，玩色、瑞博公司還得各賠償謝男100萬元。總計謝男獲判賠812萬7120元。

士院另判決，玩色、瑞博公司應連帶給付吳女422萬5466元，呂忠吉負連帶賠償責任；此外，玩色、瑞博公司還得各賠償吳女100萬元。總計吳女獲判賠622萬5466元。

多名被害人自行提出訴訟求償，日前已有4名傷者各獲判賠717萬餘元、332萬餘元、849萬餘元、1411萬餘元，玩色、瑞博至今已經累積被判賠約4744萬餘元

(中時 )