金廈海運公司在中秋佳節的前夕，招待金門縣大同之家長者與福田家園等社福團體搭乘豪華客輪「金瑞龍」遊覽海上美景，傳達社會各界的溫馨關懷。（金門縣府社會處提供）

在中秋佳節的前夕，用愛傳達溫馨的社會關懷。（金門縣府社會處提供）

豐盛的美食、精彩的表演，讓老人家度過愉快的一天。（金門縣府社會處提供）

金廈海運公司在中秋佳節的前夕，招待金門縣大同之家長者與福田家園等社福團體搭乘豪華客輪「金瑞龍」遊覽海上美景，傳達社會各界的溫馨關懷。

在金大管理學院院長任內曾主辦金廈帆船賽的縣府社會處長董燊，今天率大同之家主任董燕輝、福田家園主任陳長原等人，與90多名老人家與身心障礙者踏上這趟海上關懷之旅。金廈海運董事長顏及人、董事楊肅元率同員工全程相陪，楊鎮浯縣長夫人張婭玲也帶領新晴志工協助接待。

在導覽人員的細心解說下，大家開心品嘗豐盛美食，沿途遊覽金門大橋海上工程、大、二膽島、檳榔嶼、獅嶼與廈門濱海公路沿岸風景。金廈海運還特地安排川劇變臉與魔術，現場歡笑和讚嘆聲此起彼落。

台灣太陽堂烘培食品公司也共襄盛舉，在秋節前捐贈金門地區一批太陽餅，由社會處轉贈金門各社區照顧關懷據點，並與今天海上遊的長者和身心障礙者分享，滿滿的社會關懷更添幾分溫馨。

(中時 )