《時來運轉》從「"接"發球局獲勝率」看運彩網球投注眉角。

從「接發球局獲勝率」看眉角。（台灣運彩提供）

喜歡網球的朋友們應該常常會聽到有關網球選手比賽相關的統計數據，包括Ace球個數、一發成功率、二發成功率、破發點、雙發失誤…等，今天要跟大家從另一個數據「"接"發球局獲勝率」來談運彩網球投注眉角。

相信大家都知道網球選手要贏得1場比賽，是要建立在「贏得對方發球局（破發球局）並保住自己發球局（保發球局）」的基礎上，因為網球比賽的規則及特性，讓發球方擁有得分的相對優勢，如果有不錯的發球技術，在自己的發球局可以掌握主動發球攻擊的機會，就很容易保住自己的發球局，如果還有不錯的「"接"」發球能力，可以有效地破壞對手的發球攻勢，進而贏得對方的發球局，即所謂的破發成功，那麼贏得該場比賽的勝算就大大地提高。

歷年「接發球局獲勝率」最高的是納達爾。（台灣運彩提供）

往年5月底開打的法國網球公開賽，今年因新冠肺炎的影響，延到日前9/27(日)才開打，我們就以法網歷年的「"接"發球局獲勝率」來探討現役選手的戰績表現及運彩投注的眉角。歷年「"接"發球局獲勝率」最高的是「紅土之王」的納達爾，高達47.82％，其次是N.喬科維奇43.09％、莫瑞42.98％、高芬42.34％、佛達斯柯42.11％、錦織圭41.54％以及提姆的41.53％，這「"接"發球局獲勝率」排名前7名的選手中，就有高達6名在法網的生涯勝率排名前10，可見選手的「"接"發球局獲勝率」是其戰績表現非常重要且直接的指標，大家在運彩投注前可以多加參考。

(中時新聞網)