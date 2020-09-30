中國貨櫃（2613）總經理張國治因個人因素請辭，30日經董事會通過，由前陽明海運策略長吳清泉以董事身分兼任總經理。

吳清泉曾經擔任陽明中國公司總經理，去年6月退休後出任中櫃董事，當時與買下中櫃逾一成股份的富望投資母公司中航（2612）董事長周慕豪一起進入中櫃董事會。

中櫃今年上半年受新冠肺炎影響上半年營收13.61億元，衰退17.45％，虧損0.29億元，EPS-0.21元，8月開始已經恢復正成長。

(工商 )