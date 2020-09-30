吳清泉接任中國貨櫃總經理 19:272020/09/30 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國貨櫃（2613）總經理張國治因個人因素請辭，30日經董事會通過，由前陽明海運策略長吳清泉以董事身分兼任總經理。 吳清泉曾經擔任陽明中國公司總經理，去年6月退休後出任中櫃董事，當時與買下中櫃逾一成股份的富望投資母公司中航（2612）董事長周慕豪一起進入中櫃董事會。 中櫃今年上半年受新冠肺炎影響上半年營收13.61億元，衰退17.45％，虧損0.29億元，EPS-0.21元，8月開始已經恢復正成長。 (工商 ) #中國貨櫃 #吳清泉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林鴻志 升任和泰興業總經理 04:102020/09/30 產業．科技 鄭貞茂接陽明董座 謝志堅表態支持 17:402020/09/30 財經 陸外交領導再調整 今年兩進一出 04:102020/09/30 焦點新聞 滾齒凸輪分度盤大廠 歐權科技進駐中科 12:522020/09/30 財經 和泰集團已故總裁 蘇燕輝追思音樂會 各界代表致意 04:102020/09/30 財經要聞 80萬筆申購 汎德凍資飆1,500億 04:102020/09/30 財經要聞 5G發展像極了愛情 遠傳總經理透5件心頭事 09:262020/09/30 財經 毒舌男迎戰口誤哥 聚焦對中政策 美國2020大選 川普拜登首場電視辯論會今登場 04:102020/09/30 國際大事 陸國台辦重申：所謂「海峽中線」不存在 11:152020/09/30 兩岸 科技戰的下個箭靶 04:102020/09/30 時論廣場 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 下代半導體材料優劣已分？日經產省傳砸25.2兆押寶氮化鎵 - 要聞 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。