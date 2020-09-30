我國漁船27日在釣魚台附近作業時，遭日本公務船干擾，發生船隻碰撞，世界華人保釣聯盟台灣負責人張夢祥等人不滿政府無作為，決議出海闖釣魚台宣示主權，但船長臨時喊停，指張夢祥當時說是要出海釣魚，但行為意圖與政治扯上邊，也在碼頭造成太大轟動，選擇不出海，張夢祥一行人聽到後，認為船長遭施壓，氣憤的衝到安檢所抗議，直到船長前來安撫，才結束這場紛爭。

日本石垣市將釣魚台更名為「登野城尖閣」，更衝撞我國蘇澳籍漁船新凌波236號，引來保釣人士不滿。世界華人保釣聯盟、中華保釣協會、愛國同心會、商工統一促進會29日發出聲明，要在新北市鼻頭角漁港集合，出船前往釣魚台誓死宣示主權，但臨時改在基隆碧砂漁港，數十名保釣人士下午在漁港高舉國旗吶喊，「釣魚台是我們的，日本要道歉」。

結束抗議後，一行人前往船隻，並將身分證交給船長準備出海，張夢祥才表示，並沒有要闖釣魚台，希望透過這樣的抗議方式讓大家重視這個議題，因此，改變主意出海繞基隆嶼一圈；但在船長報關回來時，卻向保釣人士說，因為這次活動不在契約範疇，已涉及政治議題，與從事娛樂漁業目的不符，因此拒絕出海。

保釣人士聽聞相當氣憤，認為是船長遭到施壓，衝到安檢所怒吼，「我們是依規定申請出海，為什麼會遭到阻止」，質疑是有高層在背後施壓，直到船長趕來安檢所勸說表示，當初確實有答應要帶大家出海，但現今的演變和先前說法不同，而不出海是他自己決定的，與海巡人員無關；保釣人士一行人才紛紛離去。

(中時 )