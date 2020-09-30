通訊投票雖在辯論的最後5分鐘登場，但總統川普火力全開，當主持人華勒斯詢問雙方會做哪些舉措以確保選舉公平，川普與民主黨對手拜登都呼籲支持者站出來，只不過拜登呼籲大家投票，川普則是呼籲川粉出來監票。

他也再次抨擊大選透過通訊投票會出現「可恥的舞弊」，例如某處的通訊投票被丟到河裡，在廢紙堆中發現選票，上面全寫著投川普等許多問題。

被問及由於這次選舉很可能會有很多民眾選擇通訊投票，導致結果需要數日、甚至數月才會出爐，兩位候選人是否會呼籲支持者在這段漫長的時間內保持鎮定？並在結果正式出爐前不會宣布勝選？拜登稱會敦促支持者保持鎮定，也會尊重美國大選結果。但川普則未做出相關承諾。

說到政權和平交接，拜登承諾會呼籲支持者保持冷靜，坦然等到選舉結果出爐才會宣布勝負，也支持選舉結果。

川普則不願承諾自己會呼籲選民冷靜等待選舉結果，稱通訊投票充滿舞弊，例如美國多州先前出現選票被倒入河中與溪裡，在民主黨選區民眾收到2張選票等等。他更不滿地暗示有些選民可能直到11月10日（亦即選後一周）都還可以投票，以致於多達8千多萬選票可能要等到幾個月後才知道結果。

川普也稱「從我2016年選贏直到現在都沒有交接」，抨擊時任對手希拉蕊和其他人在他勝選後，仍想方設法推翻結果，甚至駭入他的陣營，「所以不要跟我說什麼自由交接」。再次顯示他預期（或寄望）選舉結果如出現爭議，屆時可由最高法院裁決勝負，所以急於遞補大法官的心態。

拜登則打臉川普，稱無論是國土安全局還是聯邦調查局（FBI），都表示沒有證據證明通訊投票會造成舞弊，並強調會坦然接受選舉結果

(中時 )