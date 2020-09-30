第四季為股市年度最後衝刺時機，投信統計資料顯示，過去10年每年第四季全球主要股市平均表現皆為正報酬，其中以費城半導體指數7.07％表現最佳，其次依序為德國5.23％、日本7.34％、S&P 500指數4.43％、NASDAQ指數4.29％、印尼3.65％、香港2.94％、英國2.35％、法國2.09％、台灣2.03％，前四名都由成熟工業國股市包辦，且整體來看，前十名中，成熟工業國股市就佔六席，表現相對佳。

投信法人表示，全球股市第四季跟第一季上漲機率都相對大，漲幅也相對高，特別是工業國股市更值得投資人留意。

群益投信表示，雖然工業國股市在相對高檔，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，工業國企業獲利持續改善，有助支撐股價上行，加上基本面表現穩健，又具高配息企業，不過在現階段股市處於高檔之際，建議穩健型投資人不妨適度將具有配發股利潛力的標的納入資產組合當中，在歐美成熟國的配置上，以與景氣改善及受益於美國稅改的高息股為主。

群益工業國入息基金經理人陳建彰表示，歐、美、日等先進國家體質穩健、財務健全的企業，除了較一般股票更具股利配發的條件，多頭時期的股價動能也值得期待，相當值得投資人參與布局。2010年以來這波多頭，由先進國成熟股市擔任領頭羊。此外，資金回流歐美市場態勢不變，後市可望續演長多格局。雖然現階段全球金融市場處於高檔震盪，不過工業國成熟股市獲利增長、不失為投資人穩健投資的好選擇。

類股選擇來看，迎接第四季消費旺季，今年以來表現強勢的醫療生技、資訊科技等新創類股預期仍會將相對突出，也成為後續美股投資的重點。

(工商 )