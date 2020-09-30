u-blox（SIX:UBXN）宣佈，推出 NORA-B1藍牙模組，這是u-blox短距離無線電產品組合的最新成員。以Nordic Semiconductor最新的nRF5340藍牙低功耗晶片組為基礎 ，首款內建功能強大Arm Cortex M33雙核心MCU的NORA-B1是專為滿足高效能應用需求所設計的藍牙模組，適用於工業、醫療、智慧建築和智慧城市等市場。

NORA-B1可協助工程師發揮單一元件的最大價值。運用該晶片組的雙核心MCU，NORA-B1能滿足高效能應用的需求，甚至不需外部主機處理器就能驅動顯示器。 透過一顆專門用於管理網路連接的低功耗優化核心和另一顆專門執行裝置應用程式的高效能核心，NORA-B1能以最小的處理延遲（processing latency）實現流暢、不間斷的運作。

Arm TrustZone提供了增強的安全性，透過把安全和不安全的快閃記憶體、RAM、周邊和GPIO完全隔離，實現可信任的執行環境。該模組還配備了最先進的Arm CryptoCell-312，提供硬體加速的加密技術，並與密鑰管理單元（KMU, key management unit）結合，可建立信任根和安全密鑰儲存。

u-blox短距離無線電資深產品行銷經理Pelle Svensson表示：「Nordic Semiconductor的nRF5340晶片組不僅在運算能力，同時在安全性方面，都把藍牙連接性帶到了新的、要求更高的應用型態。我們設計NORA-B1的目的是，協助產品開發人員能輕鬆拓展這些應用所帶來的新商機。」

精巧、通過全球認證合格的NORA-B1為無線應用帶來藍牙5.2的充分潛能，同時還支援ZigBee和Thread。與現有技術相比，LE（低功耗）音訊能以更低功耗支援同步串流多個通道，為音訊數據傳輸提供重大升級，這是藍牙最受歡迎的使用案例之一。

結合雙核心MCU、增強的安全性、以及藍牙5.2，使得NORA-B1藍芽模組成為各種無線應用的理想選擇。這些應用包括工業機器控制、資產追?、遠端控制和閘道器、需要連續馬達控制的連網電動工具，以及對安全性有嚴格要求的先進醫療穿戴式裝置。

新的NORA模組佔位面積僅10.4x14.3x1.8 mm，可簡化佈線並降低主機板的複雜度，因此能節省終端用戶的成本。它將提供多種天線版本，包括精巧型PCB天線。NORA-B1符合高達105°C的擴大溫度範圍，能在工業、以及智慧型室內和戶外照明所需的嚴苛環境中可靠地運作。

Nordic Semiconductor全球業務開發經理Alf Helge Omre表示：「u-blox已成功把我們最新的nRF5340晶片組整合到其NORA-B1模組系列中，並利用雙核心MCU來提高效能以及提供增強的安全性。我們很高興看到u-blox把內建Nordic Semiconductor產品的豐富藍牙產品組合帶到市場。」

(工商 )