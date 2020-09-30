全球受到新冠肺炎疫情影響，國際賽事相繼取消，原本要在今年要在台灣進行的第13屆亞洲青棒錦標賽（U18）、第11屆亞洲少棒錦標賽（U12），都延期到明年再舉辦，亞洲棒球總會期盼在10月21日舉行的執委會上能確認上述兩項賽事的確切比賽日期。

亞洲棒球總會今日決議將原定延至今年12月舉辦的第13屆亞洲青棒錦標賽，再次順延至2021年4月，並比照WBSC開放今年符合參賽年齡球員明年可繼續參賽，連同先前確定也順延至2021年3月的第11屆亞洲少棒錦標賽，兩項國際賽都延到明年，亞棒總希望屆時疫情都能獲得有效控制。

亞青原本預計在今年9月進行，先前已經先延到12月，且中華隊也已經結束培訓，選出22人名單，陣中有不少球員獲得職棒球隊青睞，包含林子崴、劉予承、馬傑森、馬鋼、林子豪、宋晟睿等6人，目前已經向職棒報到，如今U18要再延到明年，屆時若中華隊需要培訓或戰力，就要向職棒徵召。

(中時 )