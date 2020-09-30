楊丞琳近來推出新歌〈SINGING IN THE RAIN〉，她表示第一次聽到該曲就很喜歡，也是新專輯中第一首收的歌，因為她的英文名字是Rainie，歌名串起來像是楊丞琳想唱歌、把思念唱出來給大家聽的意念，她表示：「這次唱歌的方式很chill、很慵懶，看似簡單的心情傳達對一個人的思念，帶一點倔強。」
這首歌詞「Always總會想到你，和過去所有美好回憶，我會好好的，好好的生活」、「別擔心一個人不自在，不過就只是你已經離開」，讓許多粉絲聯想到逝世的黃鴻升（小鬼），聽完忍不住淚崩，紛紛留言：「丞琳我們與妳同在」、 「永遠懷念小鬼」。
而她日前拍攝新歌MV，嘗試性感裝扮，十分亮眼，這次與帥氣外國男模演感情戲，她提到印象中過去在MV沒有和外國人演過對手戲，還笑表示近年來演的不是女兒失蹤，就是人生抉擇的戲，已經很久沒有好好詮釋感情戲了。
(中時 )
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