官田農會四健會指導員許玉燦教官田國小學童如何養EM菌和木黴菌。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

為了讓校園內幸福農場土壤與作物變得更健康，台南市官田國小學童30日在官田農會四健會指導員許玉燦及許美惠教導下，學養益生菌，小朋友們各個興致高昂，學會了菌種的原理、製作過程及功用，直說要回家跟長輩分享，一起為友善無毒的環境盡一份心力。

許玉燦先向學童介紹EM菌和木黴菌的養菌過程，以及產生的效用。許玉燦表示，使用EM菌和木黴菌可以避免「變株」狀況產生，同時也沒有類似農藥危害環境的狀況發生。

校長王全興說，這些益生菌每一小罐就有億萬大軍的功效，當然價格也不斐，期盼所有學生可以將新知用在學校的幸福農場上，讓校園內的作物長得跟學生一樣健康。

學生何威蒞說，製作EM菌和木黴菌都需要使用乾淨的雨水，今天從學校雨水儲存桶來回抬了好幾次，雖然很辛苦，但只要一想到學校的菱角和蔬菜能和他一樣健康長大，就覺得非常值得。

學生胡菀庭說，早上家人載她到學校時，有時聞到噴灑農藥的味道，常常嗆得流出眼淚想吐，今天老師教的菌類，聞起來有酸酸甜甜的味道，而且聽老師說還可以食用，相當有趣。

學生許淯婷說，看到菱角田恢復健康，農場上的害蟲也不見了。她未來也要專研這種技術，來消滅危害農作物的害菌。

(中時 )