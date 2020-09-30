明天中秋連假開始，不過今天晚間國道車潮就已經湧現，根據國道即時路況，晚間7時左右，包含國3南下龍井-和美、國2大湳-鶯歌系統等，都已經紫爆，時速不到20公里。

中秋4天連假明天起登場，國道今天晚間就已經陸續出現車潮，根據國道即時路況，晚間7時左右，包含國3南下龍井-和美、國2大湳-鶯歌系統等，都已經紫爆，時速不到20公里。

除此之外，也有不少路段時速不到40公里，包含國1南下湖口到竹北、國3北上土城到中和、國3南下竹林到寶山休息站等。而國5部分車流量則是大致順暢，並未出現壅塞情況。

高公局也表示，今天西部國道路網於下午3時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向五堵至汐止、內湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹，北向林口至五股、新竹至湖口，國3南向安坑至中和、北向龍潭至大溪，其餘路段大致行車順暢，截至下午5時，國道交通量為71百萬車公里，預估今天為115百萬車公里。

高公局說，明天為中秋節連續假期第1日，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局也預計明天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局說，相關疏導措施包括早上6時到中午12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口高乘載、國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、凌晨0時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：陳政偉）1090930

(中央社)