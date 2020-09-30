黃立杰／南投報導

明日（10月1日）開始就是民眾所期待的中秋節，榮總埔里分院特於佳節前夕，辦理健康講座，教導民眾如何健康吃，傳授健康相關新知，享受美食兼顧身材。

榮總埔里分院表示，適逢中秋佳節，與親朋好友烤肉相聚、品嚐月餅、柚子是行之有年的飲食習慣，但往往節日後才發現對身體造成莫大負擔。營養科陳瓊瑩主任分析，享瘦中秋應注意酌量品嚐月餅。

陳瓊瑩說，市售月餅多高油脂、高糖、高熱量，建議大眾藉由營養標示，了解各種月餅的食材份量及熱量，聰明選擇口味較清淡的甜品，淺嚐即止。

而佳節烤肉聚會多，但因高溫烹調會產生致癌物，建議可將食材先預熱再烤。減少燒烤的時間；並選擇低脂肉品，減少油脂滴落火中產生油煙，也能降低致癌物產生。

調味上建議以調味粉取代高鈉、高熱量的烤肉醬；或選擇日式醬油加入蒜、蔥、開水調勻，五香、洋蔥、蒜等辛香料宜適量，避免攝取過多的磷和鈉。

多吃蔬菜已是國人熟知的飲食信條，成人每日蔬菜量建議至少4碟，蔬菜熱量低且富含大量膳食纖維、維生素及礦物質，除了可快速增加飽足感外，也能延緩醣類吸收，其植化素可幫助身體抗氧化、維持免疫力、促進癌細胞凋亡、抑制癌細胞分裂等作用，因此建議多吃，幫助健康有益無害。

(中時 )