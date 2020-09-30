上周，飛航紀錄網站Flightradar 24稱，一架美國空軍的B-52轟炸機，在英國格洛斯特郡(Gloucestershire )上空發出求救信號，顯然發生緊急狀況。美國空軍證實了此事，解釋說，飛機遭遇到一些危險，不過後來成功降落，也沒有人員受傷。

美國空軍新聞(Airforce News)報導，根據Flightradar 24網站的內容，發出警告的B-52H轟炸機，呼號為「BALOO52」，始建於1961年1月，服役至今已59年。轟炸機在9月25日在英國上空進行飛行訓練，發生了一般緊急狀況，發出「代號770」的求救訊號。

呼號為「BALOO52」的B-52H轟炸機，在英國上空發出求救訊號。(圖/Flightradar 24)

美國空軍歐洲-非洲空軍司令部的發言人艾瑞卡‧維加（Erica Vega）在本周二確認了此事，他表示這架轟炸機隷屬北達科他州米諾特空軍基地第5炸彈聯隊的8架B-52轟炸機之一，在今年8月前往英國，雖然發生一些驚險，但仍然安全降落在費爾福德空軍基地(RAF Fairford)，機組人員並未受傷。

發言人沒有說明B-52出了什麼問題，僅說目前已被修復，並且飛回美國。

(中時新聞網)