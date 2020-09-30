盧子杰與網路名人劉沛合作〈60〉，這首是全英文創作，對盧子杰與劉沛來說都是全新的嚐試，兩人也因為這次合作，發現彼此超合拍。找到劉沛合作，盧子杰一開始還有點不敢置信：「因為很早以前我就開始看他的YouTube頻道，覺得很有趣，當兵前（2017）還投履歷去想當他的剪接師，可惜沒上，這次透過關係問他，沒想到他就答應了。」

劉沛則說：「我一點都不後悔當初沒有找他當剪接師，不然就沒有現在這首歌了。」兩人個性南轅北轍，在音樂上卻一拍即合。關在錄音室裡就寫好了〈60〉的大概模樣，只是英文詞的韻腳讓他們想破頭。」兩人合作都十分開心，劉沛也表示：「我一點都不後悔當初沒找盧子杰來當剪接師，不然就沒有現在這首歌了。其實我一個人完成一首歌的經驗不是太多，這次和子杰合作，他也說他沒什麼和人合作，從什麼都沒有到完成詞曲，進錄音室錄音加了很多東西和混音，歌曲越來越好聽，透過這次的合作，我也學到很多東西。」

(中時 )